"L’Europa ci penalizza, il Governo ci aiuti"

Un interminabile corteo, formato da circa 400 trattori e proveniente dal presidio allestito da oltre una settimana nei pressi del casello dell’A14 di Castel San Pietro Terme, ieri mattina ha raggiunto, percorrendo la San Vitale, via Trebeghino nella zona industriale di Massa Lombarda. Ad attendere, per poi aggregarsi ai loro colleghi (provenienti da quasi tutte la Regione) che erano partiti intorno alle 10.30 dalla cittadina bolognese, c’erano oltre trenta agricoltori con tanto di rispettivi mezzi, giunti da diverse località della Bassa Romagna, tra cui Alfonsine, Voltana, Taglio Corelli, San Bernardino, Fusignano, Lavezzola, Conselice e Belricetto.

"Siamo un gruppo spontaneo – ha spiegato Gabriele Carapia, imprenditore agricolo e contoterzista di Lavezzola – che vuole esprimere ancora una volta, in modo civile ma con grande determinazione, disappunto nei confronti di politiche europee che penalizzano fortemente un comparto trainante per l’economia quale è quello dell’agricoltura. Per poter dialogare ed esporre tutte le criticità che affliggono il nostro settore, chiediamo al Governo che si dia vita a un tavolo permanente formato esclusivamente da agricoltori. In molti casi le spese stanno purtroppo superando di gran lunga i ricavi e anche per questo chiediamo che i nostri prodotti siano valorizzati per quel che è il loro effettivo valore, stabilendo noi stessi i prezzi di produzione. L’Unione Europea si deve far carico degli errori commessi. Una strategia agricola sbagliata che ci penalizza fortemente e che è testimoniata dalle proteste messe in campo in queste settimane da una dozzina di nazioni. A nome dei miei circa 400 colleghi presenti oggi, colgo l’occasione per ringraziare le Questure di Bologna e di Ravenna per la concessione delle autorizzazioni, nonché tutte le forze dell’ordine che ci hanno scortato".

Come era già avvenuto giorni fa, quando un gruppo di agricoltori della Bassa Romagna era partito da Conselice per recarsi a Bologna nella sede della Regione, "anche oggi – hanno commentano con soddisfazione diversi manifestanti – abbiamo incontrato lungo il percorso tantissime persone che hanno ‘salutato’ il nostro passaggio applaudendo e incitandoci a non mollare. Cosa che hanno fatto anche diversi tra automobilisti e autotrasportatori, nonostante il comprensibile disagio loro arrecato. Lungo il percorso c’è pure chi ci ha offerto il caffè e della frutta. La nostra protesta, sempre all’insegna della civiltà, non si ferma e andrà avanti a oltranza fintanto che non arriveranno risposte concrete dal Governo centrale. Se ciò non accadrà, non escludiamo di dar vita nei prossimi giorni a una sorta di marcia pacifica sulla capitale, alla presenza di un numero di trattori almeno doppio rispetto a quello odierno".

