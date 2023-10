L’evento si ferma e dona i soldi delle iscrizioni agli alluvionati

"Già lo scorso anno, essere riusciti a ripartire dopo la pandemia era stata un’impresa che oserei definire titanica. Quest’anno a complicare ulteriormente le cose è stata poi l’alluvione. Insomma, abbiamo deciso di fermarci". Sono le parole di Paolo Cristofori, grafico lughese e ‘storico’ ideatore di ‘Orgoglio Pieghevole’, l’esilarante pedalata che dal 2014 ha reso omaggio alla mitica ‘Graziella’. Una kermesse che ogni anno ha visto la città invasa da centinaia di temerari che, indossando bizzarri e fantasiosi abbigliamenti, davano vita ad una festosa e coloratissima ‘carovana’ che, dopo aver effettuato un percorso 64 chilometri, ritornava in città. Organizzato dalla ‘Ciclocazzeggio’, associazione lughese che lo steso Cristofori presiede, Orgoglio Pieghevole’ dal 2016 aveva iniziato ad attirare partecipanti anche dall’estero. "In effetti – ricorda – quell’edizione vide la partecipazione, oltre che di tantissimi romagnoli e di altri ciclisti provenienti da tutta Italia, di un gruppo di 24 persone giunte dalla Germania. Gli anni successivi registrammo poi presenze anche da Francia, Svizzera, Austria e Spagna. Insomma, un evento che riscuoteva tanti consensi, tanto che dagli iniziali 120 partecipanti, nel 2019 eravamo arrivati a ben 502 presenze. Dopo i due anni di stop forzato a causa del Covid, si è registrato un calo". Quest’anno l’evento era in programma il 3 giugno, ma è stato annullato per l’alluvione raccogliendo 200 iscrizioni. "Abbiano deciso – conclude Cristofori – di devolvere in beneficenza l’incasso delle iscrizioni di questa ultima edizione non vissuta a chi a seguito degli eventi di maggio si trova ancora in difficoltà. Somma che sarà indirizzata a Sant’Agata sul Santerno tramite una locale associazione di cittadini".

Luigi Scardovi