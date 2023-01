"L’evoluzione estetica ha lanciato il marchio Dacia"

Mathias Malgieri è il direttore commerciale del Gruppo Destauto, che gestisce i marchi Renault, Nissan e Dacia.

Come si spiega l’impennata del marchio Dacia rispetto al 2021?

"Sono risultati legati alla coerenza commerciale. Fin dalla nascita, quando fu acquisita dal marchio Renault, Dacia decise di andare contro corrente, non seguendo la politica dello sconto. Dacia lavora sul rapporto qualità-prezzo. Il prezzo di listino è il prezzo di vendita. Questa politica ha pagato".

Perché il marchio Dacia fa breccia?

"Nel tempo ha avuto una evoluzione estetica, diventando più appetibile e cambiando anche il logo. Inoltre la gamma è vasta e risponde a tutte le esigenze di mercato, senza dimenticare la formula di pagamento Plus Valore. A distanza di 3 o 4 anni, la casa madre garantisce un valore minimo di riacquisto della vettura". Quali sono i modelli che hanno contribuito alla perfomance?

"La Spring elettrica è il primo modello elettrico presentato lo scorso anno ed è stata la più venduta in Italia con questa alimentazione, nonostante non avessimo nemmeno i depliant promozionali. Poi ci sono i modelli di punta, ovvero la Sandero e il Duster. La gamma è stata poi implementata dalla Jogger, vettura per le famiglie, a 5 e 7 posti".

E in termini di alimentazione quali sono i ‘rapporti’?

"L’85% a gpl, il 10% elettrico e solo il 5% benzina".