L’ex broker Tozzi a processo per calunnia

Li aveva accusati di averlo ingiustamente tirato in ballo per truffa e appropriazione indebita. Una calunnia, secondo la procura, costata al 48enne ex broker lughese Lorenzo Tozzi il rinvio a giudizio.

La decisione è arrivata giovedì scorso dal gip Corrado Schiaretti su richiesta del pm Silvia Ziniti peraltro titolare di tutti i fascicoli che riguardano il 48enne. Il processo partirà a metà febbraio davanti al giudice monocratico del tribunale di Ravenna. Parti offese, la celeberrima attrice Rosalba Neri di origine forlivese ma che ora vive a Roma, molto attiva soprattutto negli anni ’60 e ’70. Oltre a Federico Giorgio e Francesco Davide Nitti, entrambi residenti in provincia di Roma.

Si tratta delle medesime persone per le quali il 10 ottobre scorso per Tozzi, difeso dagli avvocato Lorenzo Valgimigli ed Enrico Ferri, sono state confermate in appello a Bologna due contestate truffe nell’ambito di una sentenza che ha invece visto il 48enne prosciolto da tutte le appropriazioni indebite per tardività delle querele; e assolto da quasi tutti gli altri capi d’imputazione "perché il fatto non sussiste". Ciò ha comportato una drastica riduzione della pena fino a 2 anni (con sospensione) rispetto ai 5 anni e 4 mesi inflitti in primo grado dal tribunale di Ravenna il 16 dicembre 2021.

E la vicenda della contestata calunnia, si inserisce proprio nel solco di quel procedimento. Il caso è affiorato il 14 dicembre 2021 a Lugo quando - prosegue l’accusa - Tozzi si era recato alla locale Stazione dei carabinieri per depositare una querela nella quale in sintesi lamentava di essere stato ingiustamente accusato: i tre, sentiti come testimoni, avevano cioè negato di avere realizzato le firme contenute nei documenti che Tozzi aveva portato in sua difesa. Firme apocrife insomma: quando invece il broker sosteneva, anche sulla base di una consulenza depositata in ambito civilistico, che fossero proprio le loro. Inutile profetizzare che sarà questo il focus del processo: e non è escluso che il giudice voglia sgombrare il campo da ogni dubbio residuo attraverso una perizia.

Per quanto riguarda l’attrice forlivese, secondo l’accusa lei aveva elargito 80 mila euro di versamenti aggiuntivi di premi assicurativi tra ottobre 2017 e gennaio 2018 mai versati in agenzia.L’altra truffa rimasta in piedi dopo l’appello, per un totale di 650 mila euro, è legata a due agenzie di Lugo con un rapporto di collaborazione con un’agenzia di Arezzo. In totale secondo il decreto di citazione della procura ravennate, erano otto i procedimenti a carico di Tozzi riuniti in un medesimo processo per contestazioni sollevate in un arco temporale che va dal dicembre 2016 al giugno 2019.

