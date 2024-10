L’ex Ceo di Gucci salva Cervia dall’alluvione

L’idrovora donata lo scorso anno dall’imprenditore Marco Bizzarri si è rivelata indispensabile nel forese durante l’alluvione di settembre. A Cervia i danni sono stati relativamente pochi rispetto ad altre località, ma ciò non toglie che le attività di prevenzione sono un buon modo per restare più tranquilli. Bizzarri, ex Ceo di Gucci, nel 2023 si era messo in moto per dare una mano alla comunità che tentava di rimettersi in piedi dopo l’alluvione. Subito dopo il maltempo, l’imprenditore si era attivato chiedendo ad alcuni amici della zona - Paolo Bravura e la rete di volontari di Rumours for Children di Cervia, tra cui Massimo Benini, Guido Allegri e Marcello Evangelista – di cosa potesse avere bisogno la comunità. Ricevuta la risposta, aveva deciso di donare a titolo personale 80mila euro con i quali erano state aiutate alcune famiglie duramente colpite dall’evento di maggio e, con la cifra restante, contribuire all’acquisto di una idrovora per lo smaltimento di masse d’acqua, usata in opere di bonifica o in casi di alluvione e installata a Sant’Andrea di Villa Inferno, una frazione del forese.

"Vorrei ringraziare intanto Paolo Bravura perché mi ha detto cosa poteva servire. Per me è un piacere vedervi insieme sorridenti e commossi – aveva spiegato Marco Bizzarri a settembre dello scorso anno in occasione dell’inaugurazione dell’idrovora –. Grazie per la vostra presenza. Il mio è stato un piccolo gesto che mi riempie di grande gioia".

La speranza era di non usare l’idrovora, che è risultata, come detto, fondamentale. Come scrive uno dei Rumours, "ho appena ricevuto una telefonata, durante la quale a stento ho potuto trattenere le lacrime dalla gioia e dalla gratitudine, lacrime poi esondate appena chiusa la comunicazione e che mentre vi scrivo ancora mi appannano la vista. La persona mi ha chiamato per ringraziare a nome di tutti gli abitanti di Villa Inferno e Sant’Andrea, per l’impegno profuso per la donazione della pompa sul ponte di Sant’Andrea. Nel giro di poche settimane questo prezioso strumento ha letteralmente salvato per ben due volte le abitazioni del paese. Avrete visto il video che Massimo e Guido hanno postato, ma sappiate che tutti ringraziano e stanno ringraziando infinitamente per questa donazione".

Insomma, anche questa volta aiutare il prossimo è stato un gesto che ha aiutato una intera comunità grazie al sodalizio dei Rumours e Marco Bizzarri.

Ilaria Bedeschi