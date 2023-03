"L’ex cinema Europa è a rischio crollo"

Si torna a parlare dell’urgenza di interventi sull’ex cinema Europa. L’appello, tramite interpellanza, arriva dal gruppo consiliare Lega Cervia il quale descrive così la situazione: "Ad eccezione dell’unità al civico 18 di via XX Settembre, l’intero complesso continua a trovarsi in condizioni di abbandono e di forte degrado. Oltre alla precarietà dal punto di vista igienico sanitario, vi sono evidenti segni di utilizzo da parte di balordi o di senza tetto". L’opposizione evidenzia inoltre "infissi mancanti o compromessi, volatili che hanno accesso ovunque lasciando strati di guano, servizi igienici semidistrutti, la piccola porzione di cortile interno invaso dalla vegetazione e dai topi". Inoltre, proseguono i consiglieri "dal punto di vista strutturale tutti gli immobili, ad eccezione di quello al civico 18, risultano inclassificabili dal punto di vista energetico, mentre dal punto di vista strutturale e della manutenzione, risultano particolarmente precarie le condizioni statiche dell’edificio ex cinema, estremamente vulnerabile dal punto di vista sismico e conseguentemente ad alto rischio di crollo improvviso, crollo che coinvolgerebbe inevitabilmente la strada pubblica con grosso impedimento per l’intervento dei soccorsi e della Protezione Civile". Il cinema Europa, primo cinema della città, ricostruito negli anni ’50, è stato in funzione fino al 1980. Da quella data il sito è in stato di abbandono e ad oggi è ridotto a un edificio fatiscente. Nel 2015 l’amministrazione aveva approvato un piano di riqualificazione che prevedeva la trasformazione della sala cinematografica in un complesso residenziale. L’intervento avrebbe consentito anche di bonificare il materiale contenente amianto, ma il fallimento della proprietà aveva chiuso ogni speranza di vederlo riqualificato.Ora la Lega chiede a sindaco e giunta un intervento e se esiste un "indirizzo programmatico sul dopo cinema Europa".

Ilaria Bedeschi