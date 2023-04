L’ex circolo Enal sarà il nuovo auditorium

La città di Lugo si appresta a dire addio all’ex circolo Enal. Protagonista di feste e serate musicali, il locale che ha riunito al suo interno una intera generazione di lughesi, aprirà le porte una ultima volta prima di essere demolito ed essere trasformato, nei prossimi mesi, nel nuovo auditorium. La fine di un’epoca e l’inizio di un nuovo futuro per il palazzo di via Emaldi 20 saranno celebrati domenica 30 aprile, a partire dalle ore 19 quando l’amministrazione, in collaborazione con l’Associazione Filmeeting ed il collettivo Che Sbatta, daranno vita ad una serata di presentazione del nuovo progetto insieme ai tecnici del Nuovo Studio Ravenna che si occupano dei lavori, completata da dj set e dalla proiezione di un video sul futuro auditorium.

"I lavori propedeutici al cantiere vero e proprio inizieranno a maggio – ha spiegato l’assessore al patrimonio pubblico Veronica Valmori – con lo spostamento delle utenze e con il trasferimento, alla chiusura delle scuole e anche dell’anno sportivo, delle società di judo che nel palazzo hanno la palestra".

Al momento attuale infatti, il complesso che sarà utilizzato come sede del nuovo auditorium, collocato fra le vie Emaldi e Garibaldi ospita uffici comunali, la palestra per il judo e l’ex circolo Enal chiuso da tempo. Queste due ultime parti, quindi palestra ed ex circolo, saranno completamente demolite. Il nuovo auditorium, finanziato per 2.250.000 euro da fondi del PNRR, occuperà tutto lo spazio del primo piano, per offrire una sala della capienza di 272 posti. La parte del piano terra invece è in attesa di destinazione. "Sarà come un foglio bianco da scrivere insieme alla cittadinanza – ha aggiunto Valmori. "Uno spazio aperto a vari utilizzi che offre un ulteriore sviluppo rispetto al progetto iniziale". Le due società sportive, Judo Club e Team Romagna Judo, saranno collocate, quando sarà pronto, nell’edificio dell’ex supermercato DiPiù in via Macello Vecchio, destinato ad essere trasformato in palestra. Nel frattempo saranno trasferite in un luogo idoneo ma ancora da identificare. "Pensiamo che l’auditorium da tempo richiesto da tanti lughesi debba assolvere alla funzione di luogo di ritrovo per i cittadini e le cittadine – ha sottolineato il sindaco Davide Ranalli. "L’iniziativa di domenica, oltre ad aprire nuove prospettive sul suo utilizzo anche come luogo per le proiezioni cinematografiche, servirà anche ad avvicinare i giovani al progetto". Per quanto riguarda le tempistiche di realizzazione, le speranze si concentrano sui mesi che anticipano la fine della legislatura. "Sarebbe bello che i lavori terminassero entro il mio mandato – ha concluso Ranalli. "Se dovesse non andare così, farò comunque di tutto per essere presente all’inaugurazione".

Monia Savioli