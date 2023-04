"L’ex Colonia Varese? Bisogna valorizzarla"

Si torna a parlare della ex Colonia Varese di Milano Marittima: in Regionale è stata discussa l’interrogazione di Europa Verde, presentata per sollecitarne il recupero, garantendo la tutela ambientale del sito su cui insiste di interesse comunitario, la salvaguardia della pineta, della fauna e del sistema dunale. Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde e vice presidente dell’Assemblea legislativa, spiega che "incuria e abbandono stanno riducendo a un rudere questa storica struttura di proprietà della Regione. Il ventilato progetto di riqualificazione, sempre più necessaria, dovrà porsi come obiettivo esplicito la tutela ambientale dell’area naturalistica circostante, al fine di restituire ai cittadini una porzione di territorio rinaturalizzato, rendendolo accessibile e fruibile".

Costruita negli anni 1937-39 e sottoposta a vincolo di tutela nel 1996 dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, l’ex colonia è di proprietà della Regione. Dopo l’inserimento nel piano di dismissione del patrimonio regionale e il fallito tentativo successivo di vendita con asta pubblica, negli ultimi anni l’amministrazione comunale di Cervia sembra avere rinnovato un forte interesse alla riqualificazione dell’edificio e dell’area circostante. "La risposta ricevuta dal sottosegretario Davide Baruffi – spiega Zamboni –, mi ha soddisfatta per la parte relativa all’annuncio degli interventi già avviati di messa in sicurezza di una fascia perimetrale dell’area mediante manutenzione del verde, della recinzione e delle opere di delimitazione della proprietà; interventi che non hanno interessato il lato mare a ridosso della duna costiera e che si sono interrotti il 31 marzo per non interferire con la riproduzione della fauna selvatica. Ho espresso invece rammarico per l’esito negativo della candidatura avanzata dalla Regione in risposta alla manifestazione di interesse promossa da Cassa Depositi e Prestiti che, con risorse Pnrr, si prefiggeva di promuovere uno sviluppo turistico sostenibile". L’impegno della giunta regionale è volto ad individuare percorsi di valorizzazione dell’ex colonia da un lato, e l’inserimento della struttura nel piano urbanistico generale del Comune di Cervia nell’elenco delle colonie di interesse storico dall’altro. Intenti che "fanno ben sperare per la tutela del prezioso ambiente circostante la struttura e la sua restituzione alla fruizione pubblica, come da noi auspicato", conclude la consigliera Zamboni. La volontà della Regione, in collaborazione con il Comune di Cervia, di recuperare e riqualificare la struttura, oggi ridotta a uno scheletro, deve andare di pari passo con la tutela ambientale dell’area su cui sorge. Lo scorso marzo era arrivato il nulla osta dal Parco del Delta del Po, salvo alcune prescrizioni da rispettare, in merito all’intervento di messa in sicurezza di una fascia perimetrale del lotto di pertinenza della Colonia Varese mediante manutenzione del verde, della recinzione metallica e delle opere di delimitazione della proprietà di via Matteotti. L’intervento di pulizia del parco prevede – tra le varie attività - la rimozione di rovi, l’abbattimento di diversi esemplari di piante di modeste dimensioni cresciute in adiacenza alla recinzione e all’abbattimento di alberi instabili. Infine, particolare attenzione dovrà essere posta riguardo le lavorazioni da effettuare sul lato est verso la duna, in quanto area di particolare valore ambientale e possibile sito di nidificazione di specie di avifauna di interesse comunitario. L’area della duna non dovrà quindi essere interessata in alcun modo da passaggio di mezzi motorizzati e o da lavorazioni di alcun tipo.

Ilaria Bedeschi