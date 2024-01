L’ex convento dei frati Cappuccini. Una parte venduta per un milione. Nel futuro appartamenti o ricettività

Il convento dei frati Cappuccini di via Oberdan diventerà un complesso immobiliare. O forse – e questa è l’ipotesi in cui i nuovi proprietari di parte dell’immobile sperano – qui nascerà un progetto di ospitalità turistica: un b&b o una serie di unità abitative a servizio dei visitatori della città d’arte.

Ciò che è già certo è che una parte del grande convento, in via Oberdan 6, di recente ha cambiato proprietario. Tutta la porzione di immobile di proprietà della Provincia è infatti passata nelle mani della Medimar srl, società legata all’azienda armatrice di tipo famigliare Mediterranea di navigazione spa, che se l’è aggiudicata all’asta per 1 milione e 11.500 euro - partendo da una base d’asta di 1 milione. Già nei mesi scorsi la Provincia aveva reso nota la propria intenzione di cedere la porzione dell’edificio di sua proprietà, acquistata diversi anni fa nell’ottica di un ampliamento del liceo scientifico Oriani che avverrà invece adottando altre soluzioni: è infatti in corso il cantiere per realizzare una succursale accanto all’istituto per geometri Morigia, finanziato dal Pnrr. Nel tempo infatti ci si è accorti che trasformare una parte del convento in aule scolastiche sarebbe stato complesso e costoso anche a causa delle norme antisismiche introdotte nel corso degli anni. E così il convento dei Cappuccini è rimasto lì, abbandonato e solitario. Del resto nel frattempo nel 2014 i frati se ne sono andati definitivamente: erano rimasti in quattro dopo essere stati decimati negli anni per la crisi delle vocazioni, troppo pochi per giustificare la presenza di un convento. All’Ordine dei Cappuccini è tuttora in mano però la restante porzione dell’immobile e la Medimar srl vorrebbe acquistare anche questa: è in corso una trattativa.

"Stiamo valutando se è possibile acquistare anche l’altra porzione dell’immobile per un progetto di riqualificazione ambientale – dice l’imprenditore Paolo Cagnoni, di Medimar srl –. In quel caso l’idea è quella di creare spazi per l’accoglienza: b&b oppure, ancora meglio, unità abitative aperte al turismo". Se invece la trattativa non andrà a buon fine e la Medimar resterà in possesso della sola parte del complesso che prima era della Provincia "puntiamo su un investimento immobiliare – spiega Cagnoni –. Vista la zona e l’edificio, faremo un progetto che sottoporremo alla valutazione del Comune e della Soprintendenza. Ora andiamo avanti per questa strada e se nel frattempo la trattativa ci porterà alla possibilità di acquisire tutto l’immobile modificheremo la progettazione", convertendola quindi così in senso turistico e ricettivo, per il turismo.

Il convento dei frati Cappuccini in via Oberdan, accanto alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, si trova in una posizione centrale in città. Parliamo di un luogo storico, dove i frati si sono stabiliti nel 1894. In seguito, dal 1960 al 2000, un’ala del convento è stata usata per offrire ospitalità a operai in cerca di un alloggio in città e nel 1981 una parte dell’orto è stata affittata all’Aci per un parcheggio. Dal 2014 sul vecchio convento è calato il silenzio: dieci anni in cui l’edificio è rimasto inutilizzato, in attesa di un nuovo futuro. Ora sarà la trattativa tra l’Ordine dei frati Cappuccini e la Medimar srl a definirne la direzione.

