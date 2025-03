L’ex Corona cambia volto. "Ecco come sarà"

Nuova vita per l’ex Corona. A raccontare come sarà sono i soci Beppe Pietropaolo e Gennaro Ferrara: lo storico locale di corso Saffi 5, nel pieno centro di Faenza, cambia volto per una nuova proposta di cocktail bar e food.

"Il locale avrà un nuovo nome che adesso teniamo ancora segreto, in cui però sarà importante il numero 5 – racconta Pietropaolo –. L’idea è quella di un progetto a lungo termine. Faenza è una città molto viva e vogliamo integrarci nel nuovo tessuto cittadino, creando un’oasi felice con un giardino esterno fresco in cui fare un bell’aperitivo o mangiare la nostra cucina a bassissimo impatto: non sarà una ristorazione classica, ma una proposta gourmet con prezzi fruibili per un pubblico eterogeneo, che garantisce però una qualità altissima e prodotti ricercati".

I nuovi gestori, soci anche del Fellini Scalino Cinque, attività storica in centro a Ravenna, completano la loro attività a Faenza, proponendo serate musicali con gruppi dal vivo o dj. "La nostra sarà una scelta musicale di qualità che accompagnerà le serate estive– spiega ancora –, vogliamo far rivivere i locali come il primo Corona in cui andavo quando ero più giovane; siamo contenti di poter dare il nostro contributo a Faenza all’inizio con una proposta solo serale, ma poi il nostro obiettivo è di aprire anche a pranzo".

Musica, il verde del giardino e buon cibo saranno quindi le parole d’ordine della nuova gestione, che punterà anche su degustazioni di vino.

"Stiamo infatti ristrutturando anche la saletta al primo piano – afferma Beppe Pietropaolo – dedicata proprio al food, beverage e degustazioni ’di giro’ con i produttori; la saletta potrà ospitare anche riunioni per aziende. All’apertura poi punteremo sull’apericena: bere accompagnando al drink qualcosa da mangiare. Vorremmo che questo locale tornasse a essere un punto d’incontro dove si inizia la serata e dove poi si ritorna per un post con animazione di vario genere". I soci, contenti dell’imminente apertura, sono presenti per i lavori nel locale quasi tutti i giorni. "Siamo qui quasi sempre – conclude Pietropaolo – offriamo volentieri un caffè a chi verrà a trovarci".

Caterina Penazzi