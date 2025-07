"L’ex hotel Ambasciatori diventerà una rsa"

Durante il più recente consiglio di zona 8 - Malva Nord e Terme residenti e amministrazione comunale si sono incontrati per discutere dei problemi e delle possibili soluzioni riguardanti il quartiere. Il sindaco Mattia Missiroli, insieme agli assessori presenti, ha annunciato importanti novità. Tra i problemi ci sono questioni che colpiscono anche qui e che riguardano un po’ tutto il territorio. E dunque sul fronte del traffico troviamo parcheggi selvaggi e auto che sfrecciano ad alta velocità, poi per quanto riguarda il decoro arredo urbano trasandato, tombini posizionati sotto ai cordoli dei marciapiedi che spesso si otturano con gli aghi di pino causando piccoli allagamenti e critiche all’illuminazione pubblica, giudicata da tanti come insufficiente.

Nella zona Terme si è tornati a parlare della questione dell’ex hotel Ambasciatori Terme e del suo futuro utilizzo. Durante l’assemblea sul punto è intervenuto il sindaco Mattia Missiroli che, innanzitutto, ha dichiarato che tutte le segnalazioni effettuate nel corso della serata verranno vagliate e prese in carico dall’amministrazione comunale. Entrando nel merito della situazione dell’ex hotel Ambasciatori Terme, "è in fase di ristrutturazione – ha dichiarato – e verrà convertito in rsa", ossia una residenza sanitaria assistenziale.

Novità anche per la chiesa del Suffragio, per la quale è stato annunciato che "i lavori di restauro inizieranno a settembre e si continua a perseguire la possibilità di migliorare la viabilità vicino alla chiesa tramite la variante statale, proposta da anni". Buone notizie anche sul fronte parcheggi e nuovi posti auto, considerando il passaggio dovuto alla vicina scuola e alla Polisportiva. Come annunciato dall’amministrazione "per via Maccanetto si sta realizzando un nuovo parcheggio nel terreno limitrofo alla Polisportiva 2000 che dovrebbe mettere in sicurezza tutta l’area. Anche il prolungamento di via delle Rose in direzione di via Maccanetto, una richiesta che i residenti portano avanti da anni, è prevista entro l’anno, con annesso parcheggio per le scuole e la diminuzione del traffico nelle vie limitrofe".

Lavori pubblici in programma, poi, in autunno, spiega l’assessore Mirko Boschetti, quando "verrà effettuato da Hera un importante intervento alla rete fognaria per evitare gli allagamenti delle vie Palazzone, Malva Nord, Martiri Fantini, Mimosa, Gardenie, Fiordalisi, Papa Giovanni XXIII e Ciclamini attraverso fondi Pnrr". Infine è stato segnalato anche il problema dell’erba alta che dovrebbe essere in via di risoluzione, come spiega l’assessora Federica Bosi: "È in fase di organizzazione una squadra che dovrà provvedere agli sfalci in luoghi pubblici, giardini delle scuole e cortili privati di persone fragili. Inoltre invitiamo i cittadino a continuare a utilizzare l’app Municipium per tutte le segnalazioni relative alla sporcizia e al mancato svuotamento di bidoni e cassonetti, in modo tale che l’amministrazione comunale abbia la possibilità di gestire in maniera più puntuale il rapporto con Hera, di cui il Comune è anche azionista".

Ilaria Bedeschi