L’ex Jugoslavia per Frljić

Giornata ricca di incontri quella di oggi per il Polis Teatro Festival. Cinque gli appuntamenti in calendario. Alle ore 21.30 al Teatro Rasi Oliver Frljić e Slovensko Mladinsko Gledališče ’Dannato sia il traditore della patria sua!’, spettacolo simbolo di questa edizione che racconta il crollo della Jugoslavia. A seguire, incontro con Gianni Manzella, la compagnia del Mladinsko Gledališče e Branko Šimić (ore 20.45 al ridotto del Rasi), con Branko Šimić e ’Il minatore di Husino’ in prima nazionale. Alle 19.30, alle Artificerie Almagià, ci sarà Jeton Neziraj con un’altra prima nazionale, ’Vergine giurata’ mentre alle 17, al MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna, il programma prevede ZONE -poème e ’Nemico (attraversando i Balcani)’, altra prima assoluta. Alle 15 al Rasi, in sala Mandiaye N’Diaye, tavola rotonda dal titolo ’Il teatro contemporaneo dei Balcani’, con Ivan Medenica, Sasho Ognenovski, Dubravka Vrgoč, coordinati da Natasha Tripney.

Si segnala che gli spettacoli sono in lingua originale con soprattitoli in italiano e inglese, realizzati anche grazie alla preziosa collaborazione con il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione di Forlì – Università di Bologna, iniziata lo scorso anno in occasione del focus internazionale sulla drammaturgia francese. Biglietti: Teatro rasi e Artificerie Almagià 15 euro (under30 3); al ridotto del Rasi intero 10 euro (under30 3); il biglietto al Mar costa 7 euro e under30 sempre 3 euro.