L’ex sindaco Miro Gori e il suo libro

Tredici personaggi, realmente esistiti, ma quasi da romanzo per quanto sono state incredibili le loro avventure. Sono i protagonisti di ‘Ceppo e mannaia, anarchici e rivoluzionari romagnoli nel mondo’ (Interno4 edizioni), il nuovo libro di Gianfranco Miro Gori (nella foto).

L’autore, ex sindaco di San Mauro Pascoli e presidente dell’Anpi di Forlì-Cesena, presenta il volume oggi alle 17.30, nelle sale della biblioteca di storia contemporanea ‘Alfredo Oriani’ (in via Corrado Ricci, 26), in dialogo con Alessandro Luparini e Laura Orlandini. Lo scrittore racconta qui la vita di tredici anarchici romagnoli, da Felice Orsini al partigiano Silvio Corbari, dal combattente garibaldino Pietro Cesare Ceccarelli al giovane Carlo Valdinoci, e fra questi spiccano anche i ravennati Francesco Pezzi e Luisa Minguzzi, l’unica donna presente nel volume, ma anche una delle poche donne militanti che stilò il primo manifesto femminista del tempo. Il libro si intreccia inoltre con la storia dei maggiori esponenti dell’anarchisimo internazionale. È stato infatti un ruolo fondamentale quello che ebbero i militanti del territorio nella nascita e nella diffusione del movimento anarchico mondiale. E proprio il titolo, "Ceppo e mannaia", riproduce un motto di saluto dei rivoluzionari romagnoli di quel periodo. Un viaggio nella vita, nelle scelte e nelle imprese di questi uomini che restituisce uno spaccato delle condizioni sociali del tempo, le aspettative, le sfide e i grandi mutamenti in atto. L’incontro, che si inserisce nell’ambito della rassegna ‘InContemporanea. La storia si fa in biblioteca’, è a ingresso libero ed è organizzato in collaborazione con l’Anpi di Ravenna.

Lina Colasanto