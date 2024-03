L’ex vicesindaco Fabbri in corsa contro il Pd

È Gianfranco Fabbri, l’ex vice sindaco di Conselice, il nuovo candidato della lista civica ‘Con voi – Insieme per ripartire’, nata dall’evoluzione dell’associazione nata a seguito dell’alluvione. La presentazione è avvenuta giovedì sera davanti a circa 400 persone. "Diverse facce erano nuove – spiega Alice Fusco, presidente della lista –. Il fatto che ci fossero persone che non avevamo ancora avuto modo di avere ospiti ai precedenti incontri ci ha fatto piacere. In molti ci hanno chiesto se siamo una lista di destra. In realtà noi non siamo legati a nessuna area politica. Abbiamo chiesto a Mattia Galli, sindaco di Bagnara, di prendere la parola durante la serata, per testimoniare che è possibile creare una lista esclusivamente di natura civica".

Fabbri, 69 anni, pensionato dopo una lunga carriera da tecnico nel Comune di Sant’Agata, è stato vice sindaco del Comune di Conselice dal 28 maggio 2019 allo scorso 9 gennaio. Un ruolo fiduciario per la gestione di deleghe rilevanti come quelle alla Polizia locale, all’Urbanistica e ai Lavori pubblici. "Un impegno, quello di candidato, che mi prendo con il cuore e con la testa perché credo nel progetto e nel gruppo che si è creato – ha detto Fabbri –. Un percorso durante il quale saranno vincolanti la capacità di ascoltare le persone e raccogliere le tante istanze di una comunità fatta di eccellenze. Ma anche la condivisione e la partecipazione. Oltre alle competenze come nell’ambito della messa in sicurezza idraulica del territorio". Ma non è tutto: "La nostra visione, relativa alla gestione della macchina comunale è quella della piramide rovesciata dove sarà l’intero gruppo di lavoro ad avallare le scelte più importanti. Anacronistico pensare all’idea di un uomo solo al comando come piace a qualcuno". Nel corso della presentazione Fabbri è tornato sui temi che lo hanno indotto a presentare nei mesi scorsi, le dimissioni da vice sindaco di Conselice. "Gianfranco ci ha tenuto a chiarire personalmente i motivi che lo hanno spinto a prendere quella decisione legata sostanzialmente alla perdita di fiducia e alla suo sentirsi sottovalutato dall’attuale amministrazione nella sua funzione di tecnico soprattutto dopo l’alluvione. Ha mantenuto il suo ruolo per portare avanti gli interventi pianificati per ripristinare le scuole di Lavezzola, poi ha presentato le dimissioni. Quando ha deciso di lasciare il ruolo di vice sindaco, noi lo avevamo già contattato. La nostra lista – spiega Fusco – nutre molta fiducia in lui. Sicuramente Gianfranco, nel presentarsi, ha rimarcato il fatto che alcune cose avrebbero potute essere fatte in modo diverso".

Della lista civica fanno parte anche due membri del comitato ‘Proteggiamo Conselice’. "Il comitato sta facendo un ottimo lavoro – sottolinea Fusco –. Ma non siamo legati da altro se non dalla condivisione di questi due soci fondatori che potranno mantenere anche l’appartenenza al comitato". Per quanto riguarda i punti sui quali la lista civica ha intenzione di lavorare, l’attenzione si concentra in particolare su tre argomenti. "Andremo ad ampliare l’ascolto dei cittadini organizzando eventi e momenti di confronto – sottolinea –. In particolare, si tratta della volontà di sviluppare ancora di più il lavoro sinergico con le altre realtà associative, di operare affinchè il territorio venga messo in sicurezza dal punto di vista idro-geologico e di definire cambiamenti nell’apparato amministrativo in modo che possa operare al meglio".

Monia Savioli