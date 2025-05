L’ex Xenos in vendita. Naufragato il grattacielo e l’area è degradata. Rossi: "Siamo al palo"

Dai fasti degli anni ‘70 e ‘80 del Novecento al lento declino. Poi l’illusione di creare una avveniristica struttura di 11 piani fino alla messa in vendita dell’area. Non sembra facile il futuro dell’area dell’ex Xenos di Marina di Ravenna, che ora è ufficialmente in vendita. Si tratta di un’area collocata ottimamente nel centro di Marina di Ravenna lungo viale delle Nazioni e ora in vendita, naufragati i tentativi di costruirvi sopra un progetto che si è infranto contro parte dell’opinione pubblica locale e lungaggini burocratiche; dopo, però, che nel 2015 l’amministrazione comunale di Ravenna, assessore all’Urbanistica Libero Asioli, aveva approvato un progetto che prevedeva la realizzazione di una residenza turistico alberghiera (Xenos Suite Hotel) su 5.477 metri quadri, di cui 3.731 destinati al ricettivo (44 suite con cucina), 1.745 agli annessi esercizi commerciali e pubblici esercizi, 75 all’Ufficio informazioni turistiche del Comune. Monta la protesta locale a Marina, passa il tempo e la lentezza della burocrazia fa arrivare il tutto al 2019 quando il permesso di costruire scade e non ne vengono presentati altri; così, anche l’azienda proprietaria ha accantonato quel tipo di progetto.

A questo punto l’unica strada è quella delle vendita del terreno in capo alla società Comway detenuta in quote paritetiche da Morina Srl e da un soggetto giuridico riconducibile alla Ciclat. "Siamo al palo – commenta l’amministratore unico di Morina srl, Beppe Rossi – e vista l’impossibilità di realizzare una struttura per noi interessante abbiamo deciso di cedere l’area. Avevamo in mente un edificio peculiare e memorabile per la località, ma la comunità locale prima e il Comune poi hanno bloccato l’iniziativa e da qui il desiderio di disimpegnarci dall’investimento".

Il tutto nasce nel 2007, quando la Provincia vendette l’area su cui sorgeva quello che era stato il più noto centro del divertimento di Marina di Ravenna, vale a dire lo Xenos, già Le Ruote e prima ancora Circolo dei Forestieri. L’area di cui si parla, però, è ancora più grande perché comprende il sito adiacente che una volta ospitava l’Albergo Internazionale. L’acquirente, su una superficie complessiva di 5.400 metri quadri, voleva realizzarvi una residenza turistico alberghiera su un progetto a firma Carlo Maria Sadich, lo stesso architetto che, ad esempio, disegnò il pala De André. Nel 2009 gli edifici che vi sorgevano furono rasi al suolo ma il cantiere di fatto non è mai partito e 10 anni dopo il progetto è stato ufficialmente abbandonato con formale comunicazione al Comune. Motivazione ufficiale, la difficoltà di trovare un imprenditore interessato alla gestione della residenza turistico alberghiera, cioè qualcosa sul genere della ex colonia sul lungomare di Marina, visto che il costruttore non intendeva assumerla in proprio.

Poi è stata la volta di un nuovo progetto (torre di 16 livelli fuori terra di un’altezza massima di 50 metri e una superficie di circa 5mila metri quadrati, ma a destinazione residenziale con una piccola destinazione commerciale a piano terra e un investimento di circa 20 milioni). Questo progetto, presentato da Nuovostudio in collaborazione con Rossi&Zaganelli, aveva la differenza sostanziale rispetto al primo di ricondurre la destinazione all’evergreen dell’abitativo più il commerciale. A proporre il grattacielo residenziale, questa volta, non sono i proprietari dell’area ma direttamente i progettisti a seguito dell’iniziativa di alcuni investitori interessati a un piano di fattibilità tecnico ed economico dell’opera, ma anche di ’sondare’ il pubblico (in tutti i sensi) e la località su un intervento che vede la destinazione residenziale sviluppata in altezza. Nulla di fatto anche in questo caso e siamo all’oggi, cioè alla messa sul mercato dell’area. "Dobbiamo uscire da questa fase di nulla di fatto caratterizzato da erbacce e area non utilizzata – spiega il presidente della Pro loco di Marina di Ravenna, Marino Morini – e ci auguriamo che venga al più presto attivato un tavolo di concertazione alla luce del sole" per trovare una soluzione condivisa per il bene del paese.

Giorgio Costa