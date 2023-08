Lezioni al conservatorio ’Verdi’, bando aperto per le iscrizioni Il 30 settembre è aperto il bando per partecipare al Master di II livello in Canto, repertorio da camera e teatro musicale del Novecento e contemporaneo presso il Conservatorio "G. Verdi" di Ravenna. Per interpreti, docenti, formatori e organizzatori. Info: www.verdiravenna.it.