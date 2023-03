Lezioni di prevenzione sismica in classe

’Diamoci una scossa’, completata la prima parte del progetto educativo del Ceas per ridurre i rischi alla popolazione in caso di evento sismico. Le modalità su come potersi difendersi in casi di eventi sismici è al centro di un progetto educativo del Ceas, il Centro di educazione alla sostenibilità ambientale dell’Unione della Romagna Faentina.

"L’iniziativa – si legge nella nota –, finanziata dalla Regione e dall’Unione della Romagna Faentina, realizzata in sinergia con il Servizio di Protezione Civile e Sicurezza sul Lavoro dell’Unione e con il supporto della Rete Interregionale Educazione Sismica ha l’obiettivo di aumentare la conoscenza del rischio sismico, descrivere il comportamento degli edifici e le corrette procedure di sicurezza e autoprotezione, così da costruire, nella popolazione, una cultura della gestione del rischio stesso".

Il progetto del Ceas, nella sua forma pratica, prevede un ciclo di lezioni con 14 classi del primo anno dell’Istituto Oriani di Faenza, per un totale di oltre 300 studenti, su diversi argomenti: geologia, sismica e protezione civile, per un totale di 42 ore. A impartire le lezioni frontali e partecipate sono stati due tecnici ed esperti sui temi trattati: la geologa Sonia Venturi, per la sismica, geologia e tavole vibranti e l’architetto Marco Iachetta (capo servizio protezione civile e sicurezza sul lavoro) per la parte di protezione civile. Testimonial e docenti del mondo del volontariato sono stati Claudio Mercuriali, presidente del coordinamento provinciale di Ravenna dei volontari di protezione civile, Andrea La Manna, della Croce Rossa di Faenza e Maria Teresa Barbieri del Corpo delle Infermiere volontarie della Croce Rossa. Ieri, all’ultima lezione hanno partecipato anche gli assessori del Comune di Faenza, Martina Laghi e Massimo Bosi che hanno portato agli studenti e ai docenti impegnati nel corso i saluti e i ringraziamenti dell’amministrazione comunale.