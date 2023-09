"L’habitat sarà preservato. E benefici per il turismo"

Massimiliano Costa, ex-direttore del Parco della Vena del Gesso e presidente del comitato scientifico creato ad hoc per l’Unesco, è in qualche modo il padre, insieme allo storico presidente della Federazione speleologica regionale Massimo Ercolani, della candidatura che ha portato i Gessi a diventare Patrimonio dell’Umanità. Una battaglia lunga sette anni, che fra il 2020 e il 2022 sembrava essere perduta, ma che poi ha visto la Vena del Gesso ottenere l’ambito riconoscimento.

Presidente Costa, cosa ha portato i delegati di così tante nazioni a dire sì alla Vena del Gesso Romagnola?

"Sapevamo di rappresentare un habitat sconosciuto ai più al di fuori dei confini italiani, o forse anche solo regionali. E questo è stato in qualche modo un vantaggio: abbiamo potuto raccontare un ambiente che pochi avevano frequentato, fatto di novecento grotte, bacini e torrenti sotterranei, pareti di roccia, fauna sotterranea, fossili e tesori archeologici. Il delegato dello Zambia, in particolare, che non sapevamo sarebbe intervenuto, ha voluto prendere la parola per evidenziare l’importanza, per l’Unesco, di tutelare anche gli habitat sotterranei, al fianco di quelli che tutti conoscono, come possono essere, nel caso italiano, l’Etna o le Dolomiti".

Cosa cambierà per gli abitanti dei comuni attraversati dalla Vena del Gesso?

"Per chi lavora nell’accoglienza rappresenta sicuramente un’opportunità in più. Come ex-direttore dell’Ente Biodiversità Romagna tengo moltissimo a ricordare che hanno beneficiato del parco non solo lupi, gufi reali e falchi pellegrini, ma anche le attività ricettive. Quando ero direttore contai trentasei agriturismi: immaginando che ciascuno abbia solo due dipendenti – e ce ne sono che ne hanno di più – parliamo già di settanta posti di lavoro. Chi invece non ama troppo l’afflusso turistico può analogamente dormire sonni tranquilli: l’Unesco, fra le raccomandazioni supplementari che ci ha chiesto di inviarle entro il dicembre 2024, ha voluto sapere espressamente cosa intendiamo fare per evitare l’overtourism. Ci chiede insomma un impegno in più per difendere gli habitat, che altrimenti forse non avremmo messo subito in agenda. Già ora posso garantire che le grotte visitabili rimarranno quelle attuali (Re Tiberio, Tanaccia e Ca’ Toresina, ndr), e sempre rigorosamente con delle guide".

Il lavoro appunto: la Regione, nelle richieste di chiarimento presentate dall’Unesco, ha dovuto specificare che la cava di Monte Tondo non verrà ampliata. Un aspetto che aveva fatto temere il peggio per la candidatura, e che ha visto la politica locale allontanarsi dal progetto.

"Ma la candidatura a livello di legislazione non ha cambiato nulla: la legge già stabiliva dei limiti alla quantità di gesso estraibile, che sono stati semplicemente confermati. Per tutelare chi lavora nel comparto del gesso si tratta ora di accelerare sulla riconversione industriale".

Che Vena del Gesso sarà quella del futuro?

"Da naturalista immagino un territorio popolato di nuovo da tutte le specie che potrebbero risiedere qui. Una potrebbe essere già arrivata: stiamo cercando di capire se il corvo imperiale viva da queste parti. Per quanto riguarda il gufo reale si è già formata una nuova coppia. Come frequentatore di queste colline spero che qui si possa vivere una vita di benessere com’è stato finora, e che i visitatori in più che arriveranno portino nei loro paesi la fascinazione per i fenomeni carsici che spinse per i nostri predecessori a calarsi dentro le grotte".