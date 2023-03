L’hardcore-punk secondo gli Stormo alle 21.30 al Bronson

Arrivano questa sera al Bronson (via Cella 50 a Madonna dell’Albero) gli Stormo, che si sono formati nel 2007 fra le Dolomiti italiane, con una profonda ammirazione per i luminari dell’hardcore punk del loro paese natale (La Quiete e Raein), così come per gli eroi cult degli anni Ottanta e Novanta (Negazione, Wretched e Indigesti). La costante ascesa degli Stormo è iniziata senza alcuna pretesa, grazie a una scrittura di canzoni costantemente stimolante. In apertura, i Solaris, band noise rock da Cesena.

‘Abbiamo una legge e per questa legge deve morire’ è il nuovo EP dei Solaris, uscito il 24 marzo per Bronson Recordings e anticipato dal primo singolo Preda, con la partecipazione di Bruno Dorella, Xabier Iriondo e Der Pastina. Concerto alle 21.30; ingresso 10 euro + diritti di prevendita e 12 euro alla porta. Info: 333-2097141