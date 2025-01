L’horror di Montecchi ispirato da Pupi Avati

L’horror romagnolo ’Al progredire della notte’ è protagonista al cinema Mariani stasera alle 21: ospiti in sala il regista Davide Montecchi, l’attrice ravennate Lucia Vasini e la produttrice Elisa Giardini. La proiezione, che rientra all’interno del ciclo ’Finalmente è giovedì’, sarà preceduta da una presentazione dell’opera a cura di Davide Montecchi, Lucia Vasini ed Elisa Giardini che racconteranno la genesi e la realizzazione di un film horror che affonda le radici nella tradizione del cinema di Dario Argento e di quello degli esordi di Pupi Avati.

Un ritmo serrato e una solida sceneggiatura accompagnano le due protagoniste (interpretate da Vasini e da Lilly Englert) in un’avventura che ben presto si fa incubo. Per il regista Montecchi si tratta di un’ottima conferma, dopo il bell’esordio con il lungometraggio ’In a Lonely Place’.

Lucia Vasini, ravennate, attrice teatrale di lungo corso, ha lavorato tra gli altri con Dario Fo, Franca Rame e Gabriele Salvatores, e da quest’anno è docente all’Accademia Marescotti, che prosegue il lavoro di formazione avviato da Ivano Marescotti nel 2017.

La trama del film vede per protagonista Claudia, una ragazza che, a causa di una madre piuttosto apprensiva e invadente, ha perso fiducia in sé stessa. Si fida solo di Lodovico, il quale la invita a misurarsi con un corso di sopravvivenza. Per fare ciò affitta una stanza in una casa ai margini del bosco, dove è in programma la prova. La proprietaria si dimostra tanto gentile quanto ‘strana’, invitandola a sperimentare la metafonia, cioè la comunicazione con i trapassati.

La rassegna ’Finalmente è giovedì’ è organizzata da Cinemaincentro e Circolo Sogni Antonio Ricci, in collaborazione con il Comune di Ravenna.