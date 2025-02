"Li ho visti anch’io. Ma piccolini"

"Per la prima volta, nel 2024 – ricorda Federica Manzi – nella zona del Bosco Baronio, dove abito, mi è capitato di vedere qualche topo. La vicina mi aveva avvisata che c’era un topo, e infatti dopo un po’ l’ho visto anche io, proprio attorno a casa. Perciò, ho dovuto mettere il topicida. Da un lato credo sia naturale che in zona ci sia qualche topo, visto che c’è un’ampia zona verde, ma ultimamente sono aumentati: io credo che sia per i rifiuti. Poi ci sono i cantieri, a partire da quello dell’Adriatica, che contribuiscono. Le ruspe, scavando, li fanno scappare e così ce li ritroviamo in casa. Fortunatamente, però, ho visto solo topolini di campagna".