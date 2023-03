Anche quest’anno, per la Festa della Donna, i riflettori si accenderanno sulla storica esposizione collettiva, intitolata “Liberamente Donne: Creazioni artistiche al femminile”, di opere create dalle artiste - brisighellesi e non - a testimonianza di quanto vasta e variegata possa essere anche in ambito locale la produzione nel campo dell’arte.

Inaugurazione sabato alle 17 alla La Galleria d’Arte Comunale della Manica di Brisighella.

La mostra sarà visitabile sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 18 fino al 10 aprile.

Ingresso libero.