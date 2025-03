Liberazione, a Lugo le iniziative da martedì

Il Comune di Lugo ha realizzato un ampio cartellone di iniziative per celebrare l’80esimo anniversario della liberazione della città dal nazifascismo, attraverso eventi pubblici istituzionali, mostre artistiche e documentarie, proiezioni di filmati d’epoca e un nuovo "Percorso della memoria" da condividere coi cittadini. Alcuni degli appuntamenti: martedì 1 aprile, alle 21 al centro sociale Il Tondo di Lugo, la serata "Italian Victory 1944-1945. L’Emilia-Romagna nelle riprese dimenticate dei cameramen alleati", a cura dell’associazione Senio River, proporrà al pubblico un approfondimento storico sui giorni della liberazione, circa 90 minuti tra filmati d’epoca - una parte consistente dei quali girata proprio nel lughese - e momenti di racconto e contestualizzazione storico-geografica dei relatori di Senio River, con spazio anche per gli interventi del pubblico.

Sabato 5 aprile alle 10.30 alla biblioteca Trisi inaugurerà la mostra documentaria "Storie della resistenza a Lugo - Vita quotidiana e memoria", con la contestuale presentazione del libro Alleati e partigiani nella liberazione di Ravenna di Nicola Cacciatore. L’evento nasce in collaborazione con l’Anpi di Lugo e l’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna. Giovedì 10 alle 9.30 la celebrazione ufficiale dell’80esimo della liberazione a Lugo avrà luogo al monumento "1st. Jaipur Infantry", nell’angolo tra via Mentana e viale Europa. Qui sarà commemorato il sacrificio dei soldati indiani per liberare la città e verrà deposta una corona d’alloro al monumento. "Il Percorso della memoria" sarà presentato ai lughesi con una visita inaugurale nel pomeriggio di sabato 12 aprile.

Il 25 aprile il Comune organizzerà una serie di momenti pubblici a partire dalle 9.15 in piazza dei Martiri. Qui sarà celebrato l’80° anniversario della Liberazione con l’intervento della sindaca Elena Zannoni e la deposizione delle corone alle lapidi delle Rocca. Si procederà, quindi, verso il ponte della San Vitale, dove saranno deposte le corone al Cippo ai Martiri del Senio. Da qui partirà la parte lughese della "Camminata sul Senio".