Liberazione a piedi lungo il Senio Faenza, Isola ricorda Venturini

Molto partecipate le iniziative dedicate alla Liberazione fra Faentino e Bassa Romagna. Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, nel suo intervento al monumento alla Resistenza di viale Baccarini, ha dedicato le sue parole al collega di un secolo prima, Antonio Zucchini: "Questo 25 Aprile Faenza lo dedica al sindaco Antonio Zucchini che proprio un secolo fa, nel febbraio del 1923, fu costretto a dimettersi dopo essere stato vittima dell’assalto fascista da parte di una ventina di squadristi alla Casa del popolo. Quella di Zucchini fu l’ultima esperienza democratica faentina prima di piombare nel ventennio fascista". Isola ha anche riportato alcuni passi della lettera inviata dal presidente Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni del centenario in cui ricordava "che il coraggio e i valori degli uomini che si opposero, sin dall’inizio, all’ascesa del fascismo, costituiscono una testimonianza che è doveroso onorare". In piazza si è tenuta anche l’Azione per la Libertà del Teatro Due Mondi.

Il primo cittadino di Lugo Davide Ranalli ha invece fatto un riferimento all’attualità nel suo intervento: "Come si fa a dire che nella Costituzione italiana non c’è l’antifascismo come ha fatto al seconda carica dello stato? Tutti coloro che l’hanno scritta sapevano che il punto di non ritorno era stato quello: il regime fascista".

Partecipatissima, come in passato, la camminata durata l’intera giornata ’Nel Senio della memoria’, partita da Cotignola e Alfonsine e intervallata da letture, musica e azioni teatrali, arrivata fino a Rossetta nel tardo pomeriggio.