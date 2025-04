Liberazione, a Sant’Agata domani incontro con i Maori

Domani, giovedì 24 aprile, alle 19.30 nella sala della Comunità, avrà luogo un evento davvero suggestivo. Un gruppo di Maori, giunto direttamente dalla Nuova Zelanda sarà protagonista di un momento d’incontro storico per ricordare la Liberazione del nostro territorio. La serata è organizzata in collaborazione col Comune di Sant’Agata, l’Associazione Kultura, la Pro Loco e l’Associazione Ca di Cuntadèn. L’incontro sarà presentato da Marco Dalmonte e Candido Parrucci, due ricercatori e divulgatori storici molto attivi nella nostra Regione e durante la serata verranno proiettati alcuni filmati originali del 28° Battaglione Maori in Romagna, assieme ad un servizio speciale andato in onda un anno fa sulle Tv neozelandesi.

"All’incontro – spiega il ricercatore storico Marco Dalmonte – parteciperanno in particolare dodici discendenti del tenente Whiro Tibble, l’ufficiale del 28° Battaglione Maori decorato con la Military Cross per le azioni svolte nell’aprile 1945 tra Villa San Martino, Sant’Agata e Massa Lombarda. Sarà – prosegue Dalmonte – un’occasione veramente unica perché chiunque potrà rivolgersi direttamente ai parenti del di Tibble per condividere ricordi legati al tempo di guerra, chiedere dettagli sulla storia della sua unità approfondire le conoscenze sulle tradizioni dei Maori o comunque per sottoporre al gruppo qualunque curiosità".

Per la prima volta verrà proiettato a Sant’Agata il servizio speciale andato in onda in Neozelanda, finalizzato al racconto della storia del tenente Tibble, le cui riprese vennero girate nel comprensorio lughese da una tròupe neozelandese che l’Associazione Senio River 1944 – 1945 supportò sul campo indicando le zone ove erano avvenuti i combattimenti.

Dopo la presentazione dei filmati sarà possibile per il pubblico anche dialogare con l’esperta ricercatrice neozelandese Jennifer Mallison, autrice de libro ’From Taranto to Trieste’ da tempo residente in Italia. "Sono convinto – conclude Marco Dalmonte – che il pubblico che parteciperà a questa serata potrà in questo modo vivere uno straordinario momento di unione tra due comunità tanto lontane, quanto spiritualmente e idealmente vicine".

Daniele Filippi