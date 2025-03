Liberazione, antipasto con libri e mostre

Tante le iniziative annunciate dal Comune per la Liberazione. Vediamo i primi in programma. Si comincia il 14 aprile alle 16.30 in biblioteca con l’incontro “Figure dell’antifascismo e della resistenza cervese: Carlo Saporetti”.

Intervento del giornalista Massimo Previato. Presenta Alessandro Forni Presidente Anpi Cervia. Il 15 alle 10 al via la mostra “La Costituzione è come un albero” realizzata dagli alunni della Scuola “Carducci” di

Castiglione di Cervia con la collaborazione dell’artista Alteo Missiroli.

La mostra sarà aperta fino al 2 maggio e potrà essere visitata presso la biblioteca “Celso Omicini” a Castiglione di

Ravenna, negli orari di apertura della biblioteca. Ore 16.30 Apertura della mostra collettiva “L’arte è libertà”. A cura di Luciano Medri. Inaugurazione sabato 19 aprile ore 16.30; fino al 27 aprile tutti i giorni 16-18 in Sala Rubicone.