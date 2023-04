Liberazione, celebrazioni e ricordi

Martedì 11 aprile Riolo Terme festeggerà il 78esimo anniversario della Liberazione. Le celebrazioni inizieranno alle 9.45 nella chiesa dei Caduti di via Rimembranze, per poi spostarsi alla stele della Resistenza davanti al municipio, dove seguirà il discorso ufficiale alla presenza dell’esercito e delle autorità. Saranno deposte delle corone d’alloro di fronte al monumento alle vittime civili di guerra, inaugurato nel 2021, e al parco Scattini, intitolato alla memoria di Arturo Scattini, generale del gruppo di combattimento ‘Friuli’ che liberò Riolo. La sera di martedì si terrà l’evento conclusivo della rassegna ‘127 Giorni’, che ripercorre i quattro mesi della Linea Gotica a Riolo. Alle 21, in sala ‘Ghinassi’, Romano Rossi presenterà ‘Foto e ricordi dell’assalto alla Linea Gotica’.