Liberazione, cinquanta eventi nel 1974

Piazza del Popolo di Ravenna piena il 25 aprile 1974 per l’anniversario della Liberazione. All’epoca erano ancora numerosi i protagonisti della guerra partigiana e i militari che avevano combattuto nel ricostituito esercito con i gruppi di combattimento Cremona e Friuli. In quel giorno nella provincia di Ravenna erano in programma più di cinquanta manifestazioni, organizzate da Comuni, partiti, comprensori, quartieri, Anpi e associazioni varie, con l’omaggio alle lapidi, proiezione di film, cortei. A Montaletto fu organizzata una grande festa a ricordo di quella di 30 anni prima.

A cura di Carlo Raggi