Liberazione, convegno sull’ordine mondiale

Continuano gli appuntamenti legati all’80° Anniversario della Liberazione con una giornata di studi. Il Comune di Faenza, la Fondazione Casa di Oriani e l’Università di Bologna organizzano il convegno dal titolo ’1945-2025: dall’ordine post-bellico al disordine globale?’ in programma giovedì 8 maggio, in occasione del Victory Day anglo-americano, il giorno nel quale cessarono le ostilità sul fronte occidentale.

La giornata ha un duplice obiettivo. Da un lato proporre una serie di riflessioni storiche sul significato e l’importanza della cesura del 1945 per lo sviluppo dell’ordine internazionale successivo al secondo conflitto mondiale; dall’altro con una tavola rotonda, interrogarsi sulle mutazioni del quadro internazionale ad ottant’anni dal 1945, con particolare attenzione all’attuale drammatica congiuntura di ritorno della guerra in Europa e di complessivo caos globale. Ci saranno una sessione mattutina, al Cinema Sarti (via Scaletta 10), dalle 10.30 alle 13 e una pomeridiana dalle 17.30 alle 19.30 nella Sala del Consiglio comunale.