Liberazione, cortei e celebrazioni

Ad Alfonsine domani, per il 78° anniversario della Liberazione, il ritrovo è alle 8.30 al sacrario di Camerlona. Alle 9.30 in corso Garibaldi si forma il corteo cittadino con deposizione di corone al sacrario dei Caduti partigiani con la banda Città di Russi. Alle 10.30 arrivo in piazza Gramsci e onori ai Caduti e alle 12, al museo della Battaglia del Senio, s’inaugura la mostra ‘Dalla guerra alla pace’. A seguire, omaggio a Bulow. Alle 15.30, al municipio, intitolazione della sala ‘Mario Cassani’. A Cotignola, invece, domani alle 8.45 da piazza Vittorio Emanuele II partirà il corteo per la deposizione delle corone ai monumenti e ai cippi commemorativi. Il corteo farà tappa nella chiesa del Pio suffragio, al parco Zanzi, al locale cimitero, al giardino dei Giusti, al parco della resistenza e ai cimiteri di Budrio, di San Severo e di Cassanigo. Alle 18.30 nella chiesa del Pio suffragio sarà celebrata una messa.