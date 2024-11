Liberazione di Ravenna: le celebrazioni

Mercoledì 4 dicembre ricorrerà l’80° anniversario della liberazione di Ravenna. In quel giorno, nel 1944, la città fu liberata dal nazifascismo grazie all’operazione Teodora, condotta dai partigiani della 28ª Brigata Gap ’Mario Gordini’ con l’aiuto delle truppe alleate. La giornata del 4 dicembre si aprirà alle 9.30, nella sala Nullo Baldini in via Guaccimanni 10, con la proiezione del documentario ’La battaglia per Ravenna’ sulla manovra militare congiunta di alleati e partigiani che portò alla liberazione della città nei primi giorni di dicembre 1944. Regia di Giuseppe Masetti e Shilan Shamil. L’ingresso è su prenotazione: gabsindaco@comune.ra.it. Alle 10.30, in piazza del Popolo, si svolgerà la consueta cerimonia in omaggio alla lapide dei caduti della Seconda guerra mondiale, con l’esibizione della Banda musicale cittàdina di Ravenna.

Alle 11, al teatro Alighieri, dopo l’intervento del sindaco Michele de Pascale, andrà in scena la prima assoluta dello spettacolo “Quell’inverno arrivò la primavera. 4 dicembre 1944. Ravenna libera dall’oppressione nazifascista. Racconti a teatro”. Testo e regia di Marco Baliani, drammaturgia Maria Maglietta, ricerche storiche Ilenia Carrone con Tamara Balducci, Marco Baliani, Lorenzo Carpinelli, Luigi Dadina, Roberto Magnani, Livia Tura, musiche e luci Mirto Baliani. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.Lo spettacolo verrà replicato alle 21, sempre al teatro Alighieri. L’ingresso è libero, prenotazione su www.teatroalighieri.org. Info: 0544.249244.

Sempre il 4 dicembre, alla Biblioteca Classense, sezione Holden, dalle 15 alle 18 si svolgerà un gioco di ruolo guidato dai bibliotecari. I partecipanti dovranno calarsi nei panni del personaggio che interpretano all’interno di un contesto storico: la provincia di Ravenna negli anni 1944-45. La partecipazione è aperta a tutte le età, fino a esaurimento posti. Per informazioni: 0544 482119 - holden@classense.ra.it.

Gli appuntamenti del 4 dicembre saranno preceduti, martedì 3 alle 17.30 nella sala Muratori della Classense, dalla presentazione del volume ’Alleati e partigiani nella liberazione di Ravenna’ di Nicola Cacciatore. Interventi di Guido Ceroni e Giuseppe Masetti dell’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna e letture di Roberto Magnani. Sarà presente l’autore.