Liberazione, domani alla Ca di cuntadèn filmati inediti del periodo della guerra

Sant’Agata sul Santerno celebra il 78esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. La prima iniziativa in programma si tiene nel giorno della liberazione del paese, avvenuta il 12 aprile. L’appuntamento è domani sera alle 20.45 al centro sociale Ca di cuntadèn, in via Roma 12, si terrà la proiezione di filmati dei territori di Sant’Agata sul Santerno, Massa Lombarda, Conselice, Lavezzola, Sesto Imolese, Medicina, a cura di Marco Dalmonte e Candido Parrucci. In apertura i saluti del sindaco Enea Emiliani e del referente Anpi Claudio Carta. La serata fa parte del progetto realizzato dall’associazione Senio River 1944-1945. La partecipazione è libera e aperta alla cittadinanza.