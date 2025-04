Liberazione, gli eventi nelle frazioni

Continuano anche nelle frazioni lughesi gli appuntamenti del ’Percorso della memoria’ per celebrare l’80esimo anniversario della liberazione della città dal nazifascismo.

A Villa San Martino oggi alle 20.30 nei locali del mutuo soccorso ci sarà la proiezione del documentario di Giuseppe Masetti Lugo 1945 l’offensiva finale, racconto degli eventi; introdurrà la serata Mauro Antonellini. A Voltana domani alle 10.15 nella piazzetta Staffette partigiane sarà celebrato l’80esimo anniversario della liberazione del paese presso il monumento ai caduti. Al centro civico di Santa Maria in Fabriago domenica alle 10.30 intervento di un rappresentante dell’Anpi provinciale e a seguire proiezione del documentario La liberazione di Lugo. Alle 11.30 presentazione della mostra fotografica ’Fabriago e la resistenza’. A Giovecca, sempre domenica alle 10.30 presso l’area monumentale inaugurazione di nuove lapidi commemorative, alla presenza della sindaca e di Ivano Artioli dell’Anpi di Ravenna. A Voltana martedì 15 alle 20.30 al centro sociale Ca’ vecchia si terrà l’incontro pubblico ’I ragazzi che liberarono Voltana’, storia del gruppo di combattimento Cremona. Interverrà Giuseppe Masetti. A Villa San Martino giovedì 24 alle 20.30 nei locali del mutuo soccorso proiezione del filmato Senio e Santerno l’offensiva finale di Mauro Antonellini. Venerdì 25 aprile ci saranno i cortei per la deposizione delle corone. Al centro civico di San Potito (via San Potito 11) per tutto il mese di aprile è allestita la mostra ’Dal fronte al focolare’.