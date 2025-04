Liberazione, il libro ’La guerra in collina’

Liberazione: Il calendario delle iniziative, messe a punto dal Comune di Faenza e dal Comitato antifascista e per la democrazia continua domani alle 20.30, presso la Sala Bigari della Residenza Municipale (piazza del Popolo 31) per la presentazione del libro ’La guerra in collina. Eserciti, civili e partigiani nell’Appennino faentino 1943-1945’.

Parteciperanno il curatore Marco Serena, il direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e provincia Giuseppe Masetti e i ricercatori che hanno collaborato alla stesura del volume: Salvatore Tagliaverga, Sandra Bellini, Enzo Casadio, Roberta Mira, Laura Orlandini. Il volume vuol colmare l’assenza di uno studio organico sui molteplici aspetti della Guerra di Liberazione nell’area collinare del territorio faentino. Ingresso libero e gratuito.