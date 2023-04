Liberazione in città e nelle frazioni E torna ’Nel Senio della Memoria’

Tanti gli eventi per la Liberazione in Bassa Romagna. Ecco i principali. A Lugo si inizia alle 9.15 in piazza dei Martiri con l’intervento del sindaco Davide Ranalli e del presidente dell’Istituto Storico Parri ed ex sindaco di Bologna, Virginio Merola. Nelle frazioni saranno presenti gli assessori. A Voltana, alle 8 nel piazzale della Casa del Popolo, il corteo con deposizione di corone ai cippi dei voltanesi caduti a Giovecca e Belricetto; alle 9 la messa e alle 10.15 sempre nel piazzale della Casa del Popolo il corteo, preceduto dalla banda, con deposizione di corone ai cippi e arrivo al monumento ai Caduti in piazzetta Staffette Partigiane. A Giovecca, alle 10 partenza da Casa via Dal Buono del corteo diretto ai cippi. Alle 10.30 la celebrazione al monumento ai Caduti.

Cortei a San Bernardino e Belricetto: partenza alle 10 dalle Case del Popolo diretti al piazzale del cimitero di San Bernardino. A Cà di Lugo (ore 9.30) la celebrazione nel Centro Civico e poi il corteo per deporre la corona al cippo dei Bartolotti sul ponte del Santerno. A San Lorenzo alle 10.15 ritrovo in piazza 8 marzo e corteo per la deposizione della corona al cimitero. Alle 10.30 deposizione di una corona al monumento ai Caduti e alla lapide i di Paolo Medici. Alle 11 celebrazione al Centro civico. Alle 12.30 seguono maccheronata e pranzo al sacco allietati da musica popolare.

A Villa San Martino, alle 8.30 nell’area verde ’Caduti del Polverificio Randi’ corteo per il cippo dedicato ai Caduti.

Torna anche ’Nel Senio della Memoria’, coordinato da Primola, con due camminate in partenza alle 9 da Alfonsine (Museo della Battaglia del Senio) e da Cotignola (piazzetta Zoli). Alle 12 i due gruppi si ricongiungeranno a Borgo Pignatta, al cippo che ricorda le vittime della strage del 23 dicembre 1944; qui ci sarà una narrazione di Laura Redaelli e Alessandro Renda del Teatro delle Albe. La camminata si concluderà a Rosetta alle 17 con Roberto Mercadini e la sua ‘Orazione civile e selvatica’. Ritorno in navetta.

A Bagnacavallo alle 10 messa al Sacrario dei Caduti poi il corteo. Alle 10.45 in piazza della Libertà ci sarà il saluto della sindaca Eleonora Proni. Parteciperanno gli alunni dell’Istituto comprensivo Berti. A Villanova, alle 9, messa per i Caduti di tutte le guerre e alle 9.45 in piazza Tre Martiri letture degli alunni.

A Massa Lombarda, deposizione di corone ai cippi Dini e Salvalai e a Villa Serraglio. Poi alle 9.15 si terrà la Messa a San Paolo. Alle 10, il corteo che va da piazza Matteotti al monumento ai Caduti Partigiani. Si torna poi in piazza Matteotti per la celebrazione istituzionale con il sindaco Daniele Bassi. Chiudono gli alunni delle scuole ‘L. Quadri’ con ‘La costituzione raccontata dai bambini’. Alle 15, la biciclettata ‘In bici nella memoria’.