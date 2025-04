Liberazione, mostra e il libro ’Iris, la libertà’

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato Antifascista per la Democrazia e la Libertà del Comune di Faenza, sono in programma due appuntamenti che precederanno le celebrazioni ufficiali del 25 Aprile.

Mercoledì 23 aprile, alle 17, presso il Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea, sarà inaugurata la mostra Faenza nella Seconda guerra mondiale. Il progetto, curato da Enzo Casadio e promosso dall’amministrazione comunale grazie al contributo della Regione ricostruisce attraverso documenti, immagini, giornali, cimeli e reperti storici, gli eventi bellici prima e dopo la Liberazione della città.

Giovedì 24 aprile, alle 18.30, nella sala consiliare E. De Giovanni, si terrà la presentazione del romanzo Iris, la libertà (Rizzoli, 2025), alla presenza dell’autore Walter Veltroni dialogherà con lui Carmelo Domini, vicedirettore de ‘Il Corriere di Romagna’. Il libro ripercorre la vita della partigiana Iris Versari che, a soli 21 anni, si unì alla banda partigiana di Silvio Corbari, diventandone l’unica donna e partecipando attivamente alla lotta armata contro il nazifascismo. Il racconto culmina nel tragico episodio del 18 agosto 1944, quando Iris si tolse la vita dopo aver ucciso un soldato delle SS, nel tentativo di permettere la fuga dei suoi compagni. Purtroppo, il suo sacrificio non impedì la cattura e l’esecuzione di Corbari e degli altri membri della banda, i cui corpi furono esposti pubblicamente a Forlì.

L’autore ha voluto dedicare questo ultimo lavoro non solo al ricordo della partigiana Versari, ma alla figura simbolica di una donna che ha incarnato il significato più autentico della parola “libertà”: una giovane che ha combattuto per la democrazia, sfidando non solo il fascismo ma anche gli stereotipi di genere imposti dalla società — e, talvolta, dalla stessa cultura resistenziale — che vedevano nella lotta armata un ruolo riservato esclusivamente agli uomini.

Venerdì 25 Aprile, 80° anniversario della Liberazione si terranno le celebrazioni istituzionali apartire dalle 9 con la funzione religiosa in cattedrale, celebrata dal vicario generale Michele Morandi. A seguire le iniziative al War Cemetery, al Monumento alla Resistenza e in piazza del Popolo.