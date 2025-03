Liberazione, sabato visita guidata

A Castel Bolognese una visita guidata fuori programma per ricordare l’80° Anniversario della Liberazione. Nell’inverno 1944-45 Castel Bolognese visse uno dei momenti più terribili della sua storia. Mentre le truppe alleate si attestavano ad una certa distanza dal fiume, i tedeschi rimasero in possesso di entrambi gli argini. La popolazione civile, già stremata, si trovò costretta a lasciare le proprie case, a vivere per mesi in rifugi e cantine affrontando continue distruzioni che mutarono per sempre l’assetto della città. Finché il 12 Aprile 1945 anche Castel Bolognese fu liberata.

Per l’80° Anniversario della Liberazione, l’amministrazione con Paolo Grandi e Andrea Soglia, ha organizzato alcune visite guidate alla scoperta del territorio. Sabato 29 marzo la visita da titolo: ’La guerra sconvolge Castello: la vita in cantina e i luoghi del cuore cancellati’. Il ritrovo è alle 10 al chiostro del Comune (piazza Bernardi). Poi si visiteranno la cantina dell’Ospedale e i luoghi dove sorgevano la Torre civica, la Chiesa del Pio Suffragio o del Nome di Maria, il Palazzo Comunale, la chiesa di San Francesco, il cortile di Palazzo Ginnasi e il Teatro. L’evento è a partecipazione libera e gratuita.