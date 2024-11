Liberazione, tanti eventi per gli 80 anni

Faenza si prepara a celebrare l’80° anniversario della sua Liberazione dal nazifascismo con un calendario di eventi che si svolgeranno dal 29 novembre al 19 dicembre. "Il 17 dicembre cade la data della Liberazione di Faenza – spiega Niccolò Bosi, presidente del consiglio comunale – abbiamo quindi cercato di costruire un programma fitto di eventi". Il primo venerdì alle 18.30, l’inaugurazione della mostra fotografica "Le donne e gli uomini della Liberazione" presso il Salone delle Bandiere del Comune. "Abbiamo chiesto alla Fototeca Manfrediana – dice Niccolò Bosi – di pensare ad una mostra che si concentrasse sulle persone che hanno permesso la Liberazione e sulla nazionalità degli Alleati". La mostra che rimarrà aperta fino al 31 dicembre, con una visita guidata il 14 dicembre alle 10.30". Gli appuntamenti proseguiranno giovedì 5 dicembre, alle 20.30, con il commento del volume dal titolo "Batteria, fuoco! Ricordi di un ufficiale del 71° Welfer-Regiment durante la campagna d’Italia". Sabato 7, alle 14, invece, presso il Commonwealth War Cemetery di via Santa Lucia, è in programma l’incontro, in collaborazione con l’associazione Senio river 1944-1945, dal titolo "Nei loro passi": un tour lungo i luoghi della Seconda guerra mondiale tra Faenza, Borgo Durbecco e il fiume Lamone. L’ 11 dicembre alle 20.45, al Teatro Sala Fellini verrà messo in scena lo spettacolo "E questo è il fiore", che ripercorre le vicende della 36° Brigata, mentre il 12 alle 18, presso l’aula Magna della Biblioteca Manfrediana, lo scrittore, giornalista e fotografo Maurizio Maggiani, presenterà il suo libro "La memoria e la lotta. Calendario intimo della Repubblica".

Sabato 14 dicembre, alle ore 14.30 alla Lapide del reggimento Punjab, avverrà la deposizione della corona d’alloro in memoria dei soldati indiani Sikh caduti per la Liberazione di Faenza; seguirà una rievocazione storica per ripercorrere le ore decisive dell’entrata in città delle truppe alleate. Alle 15.30, da Porta delle Chiavi, prenderà il via il corteo storico con rievocatori in divisa su mezzi d’epoca con arrivo in piazza del Popolo, dove verrà deposta una corona d’alloro alla Lapide delle Vittime Civili di Guerra.

Il 16 dicembre, alle 10, al Cimitero dell’Osservanza si renderanno gli onori al Monumento dei Caduti per la Libertà, mentre il 17 dicembre, alle 9, presso la chiesa dei Caduti il vescovo di Faenza e Modigliana, celebrerà una funzione religiosa al termine della quale ci si trasferirà al Commonwealth War Cemetery per la deposizione della corona d’alloro in memoria dei militari degli eserciti alleati caduti per la Liberazione di Faenza. In programma il 16 dicembre alle 20.45 presso Circolo Arci Prometeo verrà presentato il libro "Ora e sempre. Storie dalla Resistenza". Il 17 dicembre, alle ore 20.30, al Cinema Sarti verrà proiettato "Italian victory, l’Emilia-Romagna nelle riprese dimenticate dei cameramen Alleati", filmati originali e in parte inediti girati nel territorio di Faenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Nello stesso luogo poi, il 19 alle ore 21, verrà proiettato il film "L’uomo che verrà": in sala l’attore protagonista Claudio Casadio. "Con questo programma -dice il sindaco Massimo Isola- abbiamo dimostrato di aver preso sul serio questo 80esimo anno dalla Liberazione; è un numero tondo che ci fa ricordare che i testimoni stanno sempre di più venendo meno e che ci dona la responsabilità di lavorare sulla memoria senza i testimoni".

Caterina Penazzi