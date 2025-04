Liberazione tra foto e libri per non dimenticare

Una mostra con foto inedite di Faenza così come si presentava nel 1945 è il cuore delle iniziative messe a punto per gli ottant’anni della Liberazione dal Comitato antifascista per la democrazia e la libertà. L’inaugurazione della mostra ‘Faenza nella Seconda guerra mondiale’, al Museo del Risorgimento, è prevista il 23 aprile alle 17: l’esposizione, attraverso reperti e fotografie dell’epoca, restituisce i volti di chi combatté – quelli dei partigiani come Silvio Corbari e Bruno Neri, o ancora dei soldati alleati, in primis il Battaglione Maori, senza dimenticare i gurkha nepalesi, i soldati indiani, britannici, canadesi, australiani e sudafricani – ma anche l’entità della distruzione che aveva travolto Faenza.

"Abbiamo voluto un anniversario che fosse l’occasione per consegnare alla memoria nuove produzioni utili a fare ulteriore luce su quel capitolo della storia", ha spiegato il sindaco Massimo Isola nel presentare alcune nuove iniziative editoriali ora in stampa: in primis il volume ‘La guerra in collina. Eserciti, civili e partigiani nell’Appennino faentino 1943-1945’, che il curatore Marco Serena presenterà mercoledì 16 in sala Bigari, per arrivare al romanzo ‘Iris, la libertà’, che l’autore Walter Veltroni presenterà giovedì 24, alle 18.30, nella sala del consiglio comunale. È un lavoro monumentale, poi, quello compiuto da Angelo Emiliani nel suo ‘I faentini Caduti per la Libertà (presentazione il 28 aprile alle 17.30 al museo del Risorgimento).

Cuore delle celebrazioni sarà la giornate del 25 aprile: si inizia alle 6, all’alba, con la commemorazione al Faenza War Cemetery insieme ai parenti di alcuni dei soldati alleati sepolti lì. La celebrazione al Monumento alla Resistenza è invece prevista alle 10.30, con l’installazione del Vector of Memory e l’intervento dello storico Daniele Susini. In piazza del Popolo, dopo il corteo, si terrà poi un’azione contro tutte le guerre a cura del Teatro Due Mondi. Il console generale della Nuova Zelanda Austin Brick sarà presente invece al cinema Sarti, alle 21, per la proiezione del documentario ‘Italian Victory 1944-45’.

Ultimi eventi in programma l’8 maggio, 80esimo anniversario della fine della guerra in Europa, e l’11 maggio con un convegno sull’attualità ‘Dall’ordine postbellico al disordine globale’, e con un Battlefield tour sul colle di Castel Raniero.

Filippo Donati