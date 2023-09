Liberi dalle plastiche. Incontro al Darsenale

L’associazione ’Idea di Ravenna’ annuncia “Plasticfree” in collaborazione con Plastic Free ODV Onlus, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sull’inquinamento da plastica nell’ambiente. L’incontro si terrà presso il Darsenale Bizantina Brewpub di Ravenna oggi alle 18.30 ad ingresso gratuito. Plastic Free ODV Onlus è un’associazione di volontariato indipendente e apolitica con l’obiettivo principale di informare e sensibilizzare il pubblico sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. Il direttore generale dell’associazione, Lorenzo Zitignani, sarà presente all’evento per condividere la missione e le attività dell’associazione con il pubblico. L’associazione Plastic Free ODV Onlus è attiva sul campo attraverso una serie di iniziative, tra cui “clean up” per la pulizia delle aree inquinate, il salvataggio delle tartarughe marine e programmi di sensibilizzazione nelle scuole.