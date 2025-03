Libreria Dante, domani si ricomincia: "Una parte sarà di cartoleria"

La Libreria Dante di Longo apre domani le porte della sua nuova sede in Piazzetta degli Ariani 16a, dopo che a fine gennaio aveva chiuso lo storico punto vendita sotto i portici di via Diaz. "Abbiamo lavorato intensamente – racconta Angela Longo (foto Corelli) – per riuscire ad aprire e siamo contente che finalmente il momento sia arrivato. Per prendere confidenza con la piazzetta, domani ci sarà l’osservazione della Luna, organizzata dal Planetario di Ravenna, a cui noi ci aggreghiamo. L’evento sarà dalle 19 alle 21, tempo permettendo. L’inaugurazione vera e propria, invece, sarà in aprile, ma nel frattempo continueremo con i nostri eventi. Lunedì ci sarà il gruppo di lettura; mentre, dal primo martedì di aprile ricominceranno le letture per bambini".

Le sorelle Angela e Alberta Longo hanno voluto riadattato i mobili della vecchia libreria al nuovo spazio, che però è leggermente più piccolo. "Incredibilmente siamo riuscite a farci stare tutti i libri e ci siamo portate dietro anche la storica insegna", spiega Angela. I prodotti in vendita alla Libreria Longo non cambieranno: sarà mantenuta una parte di cartoleria e una di libreria. In questa prima fase, sarà necessario un riassortimento per avere a disposizione i nuovi titoli. "In questo mese – racconta Longo – qualche cliente è venuto a farci un saluto e a chiederci se avessimo bisogno di una mano. In molti hanno provato a chiederci qualche prodotto di cartoleria, ma eravamo sommerse dagli scatoloni. Da domani, invece, ricomincia tutto. Ci piace l’idea di riaprire con l’osservazione della Luna, perché ci sentiamo un po’ come nel brano ‘Astolfo sulla Luna’ dell’’Orlando Furioso’. Noi siamo come Orlando, in questo trasloco abbiamo perso il senno, e speriamo di recuperarlo osservando la Luna. Proprio là dove Astolfo è stato mandato a trovare quello di Orlando", conclude Longo.

Lucia Bonatesta