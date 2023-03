Libri e bici, nuovo spazio all’autostazione di Lugo

Quella che doveva essere la sala di attesa della stazione delle corriere a Lugo è ufficialmente, da ieri, la sede del nuovo progetto gestito dalla Cooperativa San Vitale ‘Bookabike. Viaggi e libri in riciclo’. Il taglio del nastro avvenuto alla presenza di Romina Maresi, presidente della cooperativa (che gestisce anche la Velostazione a Ravenna) e del sindaco Davide Ranalli,accompagnato da altri membri della giunta, ha sancito la partenza del progetto che coniuga lettura e mobilità. Adun prezzo più che simbolico pari ad 1 euro, i fruitori possono acquistare i libri donati alla piccola libreria di viaggi allestita, oppure leggerli restando comodamente seduti al suo interno e allo stesso tempo, usufruire delle biciclette a pedalata assistita inserite nel progetto di bike sharing avviato a settembre e già in grado di offrire importanti risultati.

"Da quando è partito ci siamo riempiti di giovani– ha detto Maresi –. In questo ingresso hanno incontrato Andrea Salvadori che è stato per loro il primo aggancio per lasciare le bici e prendere quelle a pedalata assistita. In questo scambio passa di tutto, dal racconto della giornata trascorsa a scuola, al brutto voto, al rapporto con la fidanzata o il fidanzato. Il potenziale rigenerativo di questo progetto è per questo estremamente interessante come l’aspetto inclusivo che coinvolge anche ragazzi con fragilità. In questo luogo – continua – c’è un ragazzo straordinario che con l’educatrice Giulia sta affrontando un percorso e realizzando in piccola parte un progetto di vita. Accanto a lui ce ne sono altri, impegnati in un percorso analogo di emancipazione e di crescita. La libreria allestita rappresenta anche un approccio alla cultura di comunità che nel riciclo e nell’antispreco, rappresentati dalla donazione dei libri messi in vendita a un contributo più che simbolico, individua dei valori trasversali".

Fra libri di viaggio, fumetti, romanzi contenuti in valigie o incastrati nei raggi delle biciclette disposte come arredo, c’è anche la bacheca del viaggiatore in cui è possibile lasciare annunci per cercare qualcosa o qualcuno per il viaggio progettato. "Le possibili evoluzioni del progetto sono tante – ha continuato Maresi –. Può diventare uno spazio di co-working, di co- living. L’importante è che ci sia il prefisso ‘co’, che, prima di tutti appartiene al concetto di comunità". All’inaugurazione era presente anche Paolo Maccolini, referente storico del volontariato sociale del territorio, ex presidente della Cials, gestita ora dalla Cooperativa San Vitale. "Ancora non sappiamo cosa diventerà questo luogo – ha aggiunto in conclusione il sindaco Davide Ranalli. Potrebbe diventare si uno spazio di co-working ma anche un luogo in cui raccontare storie, organizzare concerti o portare riflessioni. Questo progetto – ha detto infine – rappresenta tutta la complessità che la contemporaneità ci mette di fronte". Gli spazi di Bookabike, presso l’autostazione di viale Oriani sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 15 e dalle 17,30 alle 19. Contatti: 347 5430015.

Monia Savioli