Libri e disegni da tutt’Italia donati alla scuola primaria Pirazzini

La solidarietà passa per i banchi di scuola e si concretizza nei libri e nei disegni destinati agli alunni faentini. Si è conclusa sabato l’iniziativa ’Adotta una scuola romagnola’ dell’associazione ’Tutto un altro genere’ di Carpi, per la quale sono stati raccolti in tutta Italia libri e disegni da donare alla scuola Pirazzini di Faenza, alluvionata a maggio. La consegna è stata operata della referente dell’associazione emiliana Elisabetta Forenza e dell’insegnante Monica Iannuzzi. Ad accoglierle la dirigente dell’Ic Matteucci Nicoletta Paterni e una delegazione di genitori e insegnanti dell’istituto faentino. I libri, distribuiti lunedì al Pirazzini, sono stati donati dalle scuola Saltini, dall’infanzia Meloni, dall’infanzia Arca di Noè e dall’istituto Sacro Cuore di Carpi, oltre che dalla 2D della scuola Mazzini di Terni. I disegni sono stati realizzati dagli alunni della primaria Donati di Roma.