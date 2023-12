Libri e dvd, da oggi prestiti a sorpresa

Inizia oggi alla Classense, il servizio di ‘prestito a sorpresa’, un’offerta che durerà tutto il mese, Si tratta di scegliere al buio tra una selezione di libri e film, impacchettati come doni di Natale in modo tale da non poterne vedere il contenuto. Per la scelta l’utente potrà fare affidamento, oltre che sul proprio istinto, su una descrizione dei bibliotecari. Una volta scelto ci si recherà alla postazione per registrare il prestito, che durerà 30 giorni per i libri e 8 per i dvd. Al piano terra, nella sezione Lettura, si troveranno romanzi e film. Al primo piano, nella Saggistica, i saggi.