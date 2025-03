‘Libri mai visti’, un’altra sua creatura. Recitò anche in un film

‘Libri mai mai visti’ è stata una iniziativa di grande respiro e interesse messa in campo dall’associazione ‘Vaca’ fondata da Pretolani e altri giovani che frequentavano l’Albe Steiner’. L’iniziativa si è sempre tenuta a Russi e ha visto la messa in campo di concorsi di grande originalità, mostre, la pubblicazione di libri e la produzione di tre fra film e corti.

Caratteristica dei ‘libri mai visti’ era di non essere mai stati editi, recensiti o presentati in pubblico, potevano essere antichi o moderni, e anche manufatti, ne giungevano anche dall’estero, avevano le fatture e le forme più strane: il libro in ferro, il libro in legno, quello in ceramica, plastica, stoffa, vetro o carta, di minuscolo formato o alto tre metri.

‘Vaca’ ha prodotto anche tre fra lungometraggi e film, come ’Tizca’, girato a New York in cui compariva come attore anche Pretolani e con regista la figlia, Luisa, poi ’Berbablu’; fra gli attori hanno recitato Ivano Marescotti ed Elena Bucci che nel 2001 rappresentò in teatro a Ravenna un’opera sulle ultime ore di Eleonora Duse scritta da Pretolani.