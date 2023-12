Libri per la primaria ko dopo l’alluvione

Tra le iniziative a sostegno delle tantissime realtà che sono state purtroppo messe in ginocchio dall’alluvione dello scorso maggio, a riscuotere non pochi consensi sono quelle rivolte al mondo della scuola. Come ad esempio quella che ha visto protagonisti, grazie all’interessamento di una loro insegnante, i giovani studenti dell’istituto comprensivo 1 di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, che hanno donato 500 libri alla scuola primaria ‘Angiolo Torchi’ di Fruges, località alle porte di Massa Lombarda. La lodevole iniziativa è partita qualche mese fa da una proposta di Mariangela Montanari, originaria di Voltana e da una quindicina di anni residente nella cittadina veneta, dove insegna nel suddetto istituto. Nei giorni successivi a quei drammatici eventi che flagellarono una mezza Romagna, Mariangela ha fatto ritorno un paio di volte nella sua terra natale per cercare anch’ella di rendersi utile, nella fattispecie dedicandosi alla distribuzione dei pasti presso la collegiata di Lugo.

Avendo poi constatato che anche diverse scuole del territorio della Bassa Romagna non erano purtroppo state risparmiate da acqua e fango, l’insegnante ha avanzato alla sua preside la proposta di coinvolgere i giovani studenti dell’istituto comprensivo 1, nonché i rispettivi genitori, nella raccolta di libri da donare a una delle scuole alluvionate. Mariangela ha quindi contattato Anna Antonellini, vicepreside dell’istituto comprensivo ‘Francesco D’Este’ di Massa Lombarda, e la scelta è come detto ricaduta sulla scuola primaria ‘Torchi’ di Fruges, dove sabato scorso, alla presenza della dirigente scolastica professoressa Giovanna Castaldi e della referente di plesso Annalisa Costa, con la partecipazione di una rappresentanza di alunni e genitori, si è tenuta una piccola ma significativa cerimonia che ha sancito la consegna. Un ulteriore segno di vicinanza e di speranza verso un territorio che vuole ripartire, nel caso specifico con un occhio di riguardo nei confronti dei giovani studenti, ossia di coloro che rappresentano il futuro della nostra società.

Luigi Scardovi