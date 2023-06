Libri sotto il faro a Marina Si comincia stasera con Tonani

Prenderà il via alle 21 di stasera la terza edizione di ‘Libri sotto il faro’, rassegna letteraria organizzata da Clown Bianco Edizioni, Bar Timone e associazione La Bella Marina.

Per sette giovedì gli autori incontreranno i lettori davanti al caratteristico bacino pescherecci, con la possibilità di cenare al Timone (via Molo Dalmazia 63,info e prenotazioni 0544-530585) Ad aprire la rassegna, stasera, un appuntamento realizzato in collaborazione con il Festival GialloLuna NeroNotte: Dario Tonani, uno dei maggiori autori di fantascienza italiani i cui romanzi sono nella top ten di paesi che amano questo genere come Giappone e Russia, presenterà il suo ultimo libro, ‘Il trentunesimo giorno’ (Mondadori), un’eco-distopia su un mondo post-apocalittico, un romanzo di grande respiro che dà voce alle inquietudini del nostro tempo.

Il programma prevede poi gli incontri con gli autori Riccardo Landini, “D’amore, d’odio e d’altri serpenti” (6 luglio); Elisa Genghini e Gianluca Morozzi, “Serena variabile” (13 luglio); Paolo Panzacchi, “Fantasmi” (20 luglio); Nicolò Bertaccini, “Mosaico criminale” (27 luglio), tutti editi da Clown Bianco. Gli incontri proseguiranno ad agosto.