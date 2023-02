Libri sotto l’argine: incontri con l’autore

La passione per i libri non conosce confini e ha eletto da sempre come propria casa le biblioteche. Da oltre dieci anni, a Villanova di Bagnacavallo, opera il Centro sociale “Il Senato” (ha sede in piazza Tre Martiri, 3) con l’intento di favorire la formazione permanente degli adulti, attraverso incontri e rapporti di collaborazione anche con le scuole del territorio. Nel 2012, all’interno del Centro, è nato il Gruppo di Lettura di Villanova, composto da una decina di volontari che hanno reso sistematiche e organizzate le iniziative spontanee realizzate fino a quel momento. Il Gruppo ha lanciato così concorsi per poesie e racconti a tema, organizzato letture nelle scuole, gestito gli open day della Biblioteca territoriale, sezione della comunale “Giuseppe Taroni”; proposto presentazioni di libri.

Ora ha deciso di strutturare quest’ultima attività proponendo una serie di Incontri con l’autore dal titolo “Libri sotto l’argine”, grazie alla collaborazione

con lo scrittore Paolo Casadio e il giornalista Nevio Galeati. Il primo ciclo, per così dire sperimentale, avrà cadenza mensile e sarà ospitato dalla sala di lettura Gustavo Gagliarini, al civico 2 di piazza Lieto Pezzi. La rassegna gode del Patrocinio del Comune di Bagnacavallo. Gli incontri, a ingresso gratuito, inizieranno alle 16.30, con questo calendario: 25 febbraio - Giulia Baldelli, “L’estate che resta”, Guanda Editore; il 18 marzo - Paolo Panzacchi, “Fantasmi”, Clown Bianco Edizioni; il 15 aprile - Lorenza Pieri, “Erosione”, edizioni eo; il 6 maggio - Eraldo Baldini, “Pirati e corsari nel mare di Romagna”, Società editrice Il Ponte Vecchio (il libro contiene anche saggi di Giancarlo Cerasoli, Oreste Delucca, Davide Gnola).

Si comincia il 25 con Giulia Baldelli: nata a Fano nel 1979, dal 1998 si è trasferita a Bologna, dove si è laureata in Chimica e tecnologie farmaceutiche. Vive con il marito e i loro tre figli. “L’estate che resta” (Guanda) e il suo romanzo d’esordio.