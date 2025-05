Libro Aperto per Alfredo Baccarini. Un volume dedicato all’ex ministro

’Libro Aperto’, le cui edizioni sono dirette da Antonio Patuelli, ha ora pubblicato, nella collana ’Le riedizioni dei Classici’, una biografia di Alfredo Baccarini elaborata da Giulio Fabbri nel 1896 e dedicata dall’autore a Maria Rava, figlia di Alfredo Baccarini e consorte di Luigi Rava che fu l’erede morale di Alfredo Baccarini. Il volumetto, di 36 pagine, è corredato dalla postfazione di Patuelli che riprende quanto da egli scritto nel 1990 nel centenario della scomparsa di Baccarini.

Nel libro si ripercorre la biografia di Baccarini, nato a Russi nel 1826, fervente patriota risorgimentale in Romagna e in Emilia, con un curriculum di ingegnere esperto particolarmente in problemi idraulici e ferroviari. Patuelli, infatti, ricorda che Baccarini realizzò il grande sogno di Cavour di unificare e accorciare le distanze dell’Italia unita con le strade ferrate. Eletto per quasi vent’anni alla Camera dei Deputati, dal 1874 sino alla scomparsa, per il collegio di Ravenna e talvolta per quello di Santarcangelo, Baccarini fu a lungo ministro dei Lavori Pubblici, dando impulso a lavori di bonifica e di costruzione di ferrovie, strade, porti. In questo impulso alle opere pubbliche, Baccarini era spronato da un preciso disegno per far fronte alla disoccupazione e dare una risposta costruttiva ai bisogni sociali dell’epoca innanzitutto della Romagna e dell’Emilia. Baccarini era all’avanguardia in generale nel promuovere istanze di progresso e di emancipazione della nuova Italia unita e nel proporre anche le casse assicurative, le banche popolari, la cooperazione, la partecipazione agli utili e iI mutuo soccorso. La linea di Baccarini fu sempre legata al motto di "Libertà e progresso".

