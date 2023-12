Libro su Piero Focaccia, donati tremila euro a due associazioni

L’imprenditrice cervese Paola Pirini, che a giugno di quest’anno aveva presentato nel suo locale “la Ciurma” a Cervia il libro di Roberto Manzo sul cantante cervese Piero Focaccia, si è presentata alla tombola di Natale organizzata dall’associazione ’Francesca Fontana’ con una bella sorpresa per i presenti. Qui Pirini ha voluto consegnare la prima parte del ricavato fino ad oggi dalla vendita del libro, intitolato ’Pensare che volevo fare il bagnino’. Evidente la soddisfazione dei presenti e soprattutto dei presidenti delle due associazioni nel vedere gli assegni di 1.500 euro ciascuno in favore di Airet Associazione della sindrome di Rett, rappresentata da Silvia Giambi referente cervese e membro del direttivo regionale e nazionale e dalla Aps ’Francesca Fontana’ con il suo presidente Paolo Pistocchi. I presidenti, si legge in una nota, "hanno ringraziato per la grande generosità Paola Pirini,che con questo gesto ha dato linfa ai progetti associativi e aiutato concretamente le associazioni a sviluppare ulteriori iniziative in favore delle fragilità delle persone e dei loro obiettivi". Focaccia si è detto felice di aver visto la sua biografia realizzata nel libro, ed in particolare ha ringraziato l’amica Paola per questa opportunità".